Напишите пожалуйста художественный текст на тему утро в деревне
Литература
Напишите пожалуйста художественный текст на тему утро в деревне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступило утро.в деревне начало рассветать.запели птички.деревья начали просыпатся. в деревне жители начали просыпатся.природа тоже проснулась.и цветы раскрылись.и природа проснулась.
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