Сравните агрегатные состояния вещества (на примере воды )
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Сравните агрегатные состояния вещества (на примере воды )
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