Какой вы представляете красоту человека? Напишите об этом

Окружающий мир
Какой вы представляете красоту человека? Напишите об этом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красота человек не в том какой он спокойный а в том какая у него разговорная речь. Например если человек красиво одет но он не может правильно выразиться то эо не красиво
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