Выпешите существительные распределяя их по группам a)имеющие две формы числа б) имеющие форму только единственного числа в) имеющие форму толко множественного числа. Объсните правописание и-ы после ц Вставьте пропущенные буквы:...
Русский язык
Выпешите существительные распределяя их по группам a)имеющие две формы числа б) имеющие форму только единственного числа в) имеющие форму толко множественного числа. Объсните правописание и-ы после ц Вставьте пропущенные буквы: Полиц_я демонстрац_я ц_линдр т.д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) демонстрация (демонстрации), цилиндр (цилиндры) Б) полиция В)
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