Его бьют а он не плачет а веселее только скачет и мы день не спим мы ночь не спим и день и ночь стучим стучим
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Его бьют а он не плачет а веселее только скачет и мы день не спим мы ночь не спим и день и ночь стучим стучим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будильник ..............
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