Какие виды торможения условных рефлексов существуют и в каких случаях они проявл??ются

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Торможение условных рефлексов делят на 2 большие группы: безусловное (внешнее) и условное (внутреннее). А) Безусловное торможение - это срочное подавление текущей условно-рефлекторной деятельности при действии посторонних для нее раздражителей, вызывающих ориентировочный или какой-либо другой безусловный рефлекс. Виды: 1. постоянный тормоз - возникает одновременно с посторонним раздражителем и сохраняется на протяжении всего времени его действия. Примеры: в дикой природе хищник, пожирая добычу, становится менее осторожным, т.к. безусловный пищевой рефлекс тормозит условные оборонительные; при сильной боли человек теряет способность спокойно рассуждать и забывает "все на свете". 2. гаснущий тормоз - возникает при действии постороннего раздражителя, однако в последующем это торможение уменьшается, а затем вовсе исчезает, несмотря на продолжающееся действие постороннего раздражителя. часто вызывается неожиданно возникающим ориентировочным рефлексом. Примеры: в незнакомой аудитории лектор иногда теряет мысль и может вдруг забыть хорошо известные ему понятия.однако немного привыкнув, он легко вспоминает даже мельчайшие подробности; если мы хотим вслушаться в тихую речь, то закрываем глаза, чтобы прекратить действие зрительных раздражений. 3. запредельное торможение - возникает при значительном увеличении силы/продолжительности действия условного раздражителя. крайнее проявление - явление оцепенения (человек может впасть в состояние ступора, т.е. полной неподвижности). Б) Условное торможение - такое подавление условно-рефлекторной деятеьности, при котором условный раздражитель перестает подкрепляться безусловным. для него хар-но то, что оно вырабатывается. Виды: 1. угасательное торможение - развивается в результате прекращения подкрепления условного рефлекса. например, если собаке с хорошо выработанным условным слюноотделительным рефлексом подавать только условный сигнал (звонок), то со временем условный рефлекс исчезнет. 2. дифференцировочное торможение - развивается при неподкреплении раздражителей, близких к подкрепляемому сигнальному раздражителю. 3. условный тормоз 4. торможение запаздывания