Помогите пожалуйста решить! В два кувшина налили молоко. В первом было 5.4 л молока. Когда из первого кувшина перелили 1.2 л во второй, то в нем стало на 2.8 л больше, чем осталось в первом. Сколько литров молока было во втором...

Математика

Помогите пожалуйста решить! В два кувшина налили молоко. В первом было 5.4 л молока. Когда из первого кувшина перелили 1.2 л во второй, то в нем стало на 2.8 л больше, чем осталось в первом. Сколько литров молока было во втором кувшине?

Автор: Гость