Помогите пожалуйста решить! В два кувшина налили молоко. В первом было 5.4 л молока. Когда из первого кувшина перелили 1.2 л во второй, то в нем стало на 2.8 л больше, чем осталось в первом. Сколько литров молока было во втором...
Математика
Помогите пожалуйста решить! В два кувшина налили молоко. В первом было 5.4 л молока. Когда из первого кувшина перелили 1.2 л во второй, то в нем стало на 2.8 л больше, чем осталось в первом. Сколько литров молока было во втором кувшине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.4-1.2=4.2л осталось в первом кувшине 4.2+2.8=7л стало во втором кувшине 7-1.2=5.8л было во втором кувшине.
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