Ядро отсутствует в клетках растений простейших грибов и бактерий
Биология
Ядро отсутствует в клетках растений простейших грибов и бактерий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ядро есть у всех кроме Прокариотных клеток(доядерные клетки),.Эукариотная клетка имеет ядро.Эукариотные клетки являются клетками растений и животных,а это значит то,что ядро есть в клетках растений,грибов.
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