Выписать предложения где глагол был бы употреблен в формах 1 предложение настоящие время 2 предложение прошлое время 3 предложение будущее время

Русский язык

Выписать предложения где глагол был бы употреблен в формах 1 предложение настоящие время 2 предложение прошлое время 3 предложение будущее время

Автор: Гость