Выписать предложения где глагол был бы употреблен в формах 1 предложение настоящие время 2 предложение прошлое время 3 предложение будущее время
Русский язык
Выписать предложения где глагол был бы употреблен в формах 1 предложение настоящие время 2 предложение прошлое время 3 предложение будущее время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я иду гулять в парк. В детском саду я не любил спать. В будущем я стану доктором.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти в тетради прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. раскрась его третью часть и вычесли ее площадь
Математика