Черты различия и сходства в одежде русских воинов и кочевников

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Черты различия и сходства в одежде русских воинов и кочевников
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходство- преобладает конница , из пеших в основном стрелки из луков. различия в образе жизни .Восточные войны всегда кочуют,живут в юртах. Наши в мирное время занимаются земледелием
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