РЕШИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО 25,22*10+186,354*100-167*10=

Математика
РЕШИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО 25,22*10+186,354*100-167*10=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=252.2+(18.635,4-1670)=252.2+165,4=417,6
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