Очень подробное объяснение,пожалуйста. Какое число нужно написать вместо многоточия, чтобы цикл выполнился ровно 2 раза? i:=4; while igt;=... do begin writeln('Привет!'); i:=i-1; end;

Информатика

Очень подробное объяснение,пожалуйста. Какое число нужно написать вместо многоточия, чтобы цикл выполнился ровно 2 раза? i:=4; while igt;=... do begin writeln('Привет!'); i:=i-1; end;

Автор: Гость