Очень подробное объяснение,пожалуйста. Какое число нужно написать вместо многоточия, чтобы цикл выполнился ровно 2 раза? i:=4; while igt;=... do begin writeln('Привет!'); i:=i-1; end;
Информатика
Очень подробное объяснение,пожалуйста. Какое число нужно написать вместо многоточия, чтобы цикл выполнился ровно 2 раза? i:=4; while igt;=... do begin writeln('Привет!'); i:=i-1; end;
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