В правильной n-угольной призме сторона основания равна а и высота равна h. Вычислите площадь боковой и полной поверхностей призмы, если: а) n = 3, а=10 см, h= 15 см; можно пожалуйста подробнее ?? и с рисунком..
Геометрия
В правильной n-угольной призме сторона основания равна а и высота равна h. Вычислите площадь боковой и полной поверхностей призмы, если: а) n = 3, а=10 см, h= 15 см; можно пожалуйста подробнее ?? и с рисунком..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВСА1В1С1 - призма, в основании которой лежит правильный треугольник. a=АВ=10 см, h=АА1=15 см. Площадь боковой поверхности равна произведению периметра основания на высоту: Sбок=Рh=3AB·AA1=450 cм² Площадь основания - это площадь правильного тр-ка: Sосн=а²√3/4=25√3 см². Полная площадь:Sполн=Sбок+2Sосн=450+2·25√3=50(9+√3) см².
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