Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые 6(3х-2)+4(5х-1) как правельно решить
Математика
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые 6(3х-2)+4(5х-1) как правельно решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не забудь поблагодарить! И отметь лучшим!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста решить! В два кувшина налили молоко. В первом было 5.4 л молока. Когда из первого кувшина перелили 1.2 л во второй, то в нем ст...
Геометрия
В правильной n-угольной призме сторона основания равна а и высота равна h. Вычислите площадь боковой и полной поверхностей призмы, если: а) n = 3, ...