Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые 6(3х-2)+4(5х-1) как правельно решить

Математика
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые 6(3х-2)+4(5х-1) как правельно решить
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