Морфологический разбор слова пятьсот

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Морфологический разбор слова пятьсот
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ПЯТЬСОТ Часть речи: числительное (количественное) Грамматика: именительный падеж Формы: пятьсот, пятисот, пятистам, пятьюстами, пятистах
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