Общее представление о подсолнухе.Где встечается?почему так названо?Внешний вид и особенности?Использование человеком.........Мини рассказ.
Русский язык
Общее представление о подсолнухе.Где встечается?почему так названо?Внешний вид и особенности?Использование человеком.........Мини рассказ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прекрасный цветок подсолнух растёт в поле. Он назван так, потому что этот цветок всегда клонится к солнцу. Он выглядит как маленькое солнышко. Особеностей у него мало. Его " плоды" можно кушать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста решить! В два кувшина налили молоко. В первом было 5.4 л молока. Когда из первого кувшина перелили 1.2 л во второй, то в нем ст...