Общее представление о подсолнухе.Где встечается?почему так названо?Внешний вид и особенности?Использование человеком.........Мини рассказ.

Русский язык
Общее представление о подсолнухе.Где встечается?почему так названо?Внешний вид и особенности?Использование человеком.........Мини рассказ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прекрасный цветок подсолнух растёт в поле. Он назван так, потому что этот цветок всегда клонится к солнцу. Он выглядит как маленькое солнышко. Особеностей у него мало. Его " плоды" можно кушать.
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