В 1992 г. до­хо­ды фе­де­раль­но­го бюд­же­та со­ста­ви­ли 350 млрд руб­лей, а рас­хо­ды — 357 млрд руб­лей. Эти дан­ные сви­де­тель­ству­ют о 1) со­хра­не­нии пла­но­вых начал в эко­но­ми­ке 2) уве­ли­че­нии на­ло­го­вых по­...

Обществознание
В 1992 г. до­хо­ды фе­де­раль­но­го бюд­же­та со­ста­ви­ли 350 млрд руб­лей, а рас­хо­ды — 357 млрд руб­лей. Эти дан­ные сви­де­тель­ству­ют о 1) со­хра­не­нии пла­но­вых начал в эко­но­ми­ке 2) уве­ли­че­нии на­ло­го­вых по­ступ­ле­ний 3) де­фи­ци­те го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та 4) па­де­нии курса рубля
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Гость:
3) де­фи­ци­те го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та
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