В 1992 г. доходы федерального бюджета составили 350 млрд рублей, а расходы — 357 млрд рублей. Эти данные свидетельствуют о 1) сохранении плановых начал в экономике 2) увеличении налоговых по...
Обществознание
В 1992 г. доходы федерального бюджета составили 350 млрд рублей, а расходы — 357 млрд рублей. Эти данные свидетельствуют о 1) сохранении плановых начал в экономике 2) увеличении налоговых поступлений 3) дефиците государственного бюджета 4) падении курса рубля
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3) дефиците государственного бюджета
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