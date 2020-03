Зачеркни неправильный вариант, чтобы получились завершенные вопросы. 1) do/ does your dad play football? 2) do/ does dogs eat sweets? 3) do/does your teacher speak english? 4) do/does we speak english or french with general gre...

Английский язык

Зачеркни неправильный вариант, чтобы получились завершенные вопросы. 1) do/ does your dad play football? 2) do/ does dogs eat sweets? 3) do/does your teacher speak english? 4) do/does we speak english or french with general green? 5) do/does you dance? 6) do/does this bird sing? 7) do/does i have friends in this school?

Автор: Гость