Сколько будет (12×3+35)×(45÷9)
Математика
Сколько будет (12×3+35)×(45÷9)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12·3=36 2)36+35 = 71 3)45:9 = 5 4) 71 · 5 = 355 Ответ: 355
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