Не виконуючи побудови, знайдіть кординати точьок перетину графіка функції y=-0,8x+4 з осями кординат.
Алгебра
Не виконуючи побудови, знайдіть кординати точьок перетину графіка функції y=-0,8x+4 з осями кординат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щоб графік перетинався з осями графіку одна з його точок ( х або у ) має дорівнювати нулю. 1) х=0: у=-0.8×0+4; у=4. Координати: 0;4 2) у=0: -0.8х+4=0; 4=0.8х; 4÷0.8=5. Координати: 5;0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Зачеркни неправильный вариант, чтобы получились завершенные вопросы. 1) do/ does your dad play football? 2) do/ does dogs eat sweets? 3) do/does yo...
Математика
Математика