Когда предложение распространенное,полное?

Русский язык
Когда предложение распространенное,полное?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеются второстепенные члены предложения и имеется полная граматическая основа(  подлежащее и сказуемое)
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