Напишите пожалуйста краткое содержание книги "ребята с нашего двора" Э.Шим Очень надо пожалуйста
Литература
Напишите пожалуйста краткое содержание книги "ребята с нашего двора" Э.Шим Очень надо пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребята с нашего двора *** Это короткие зарисовки о моих сверстниках, друзьях детства. Детства, которое прошло в пролетарском районе большого сибирского города. Это поколение, родившееся в конце 50-х - начале 60-х. Мазки широкие, векторные. Не судите строго. Жили как могли, в том свете, где впервые увидели свет. Советоваться было не с кем. Дороги выбирали сами.
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