Срооочноооо. вектор а оброзует острый угол с осью ох и коллиниарен вектору в =(2, 3 ,-1) найти вектор а полное решениеее))

Математика
Срооочноооо. вектор а оброзует острый угол с осью ох и коллиниарен вектору в =(2, 3 ,-1) найти вектор а полное решениеее))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подойдет любой вектор вида а=(2х, 3х, -х), где х>0 - любое число.
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