Срооочноооо. вектор а оброзует острый угол с осью ох и коллиниарен вектору в =(2, 3 ,-1) найти вектор а полное решениеее))

Математика

Срооочноооо. вектор а оброзует острый угол с осью ох и коллиниарен вектору в =(2, 3 ,-1) найти вектор а полное решениеее))

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