Что такое вводные слова? И на какие вопросы они отвечают? Кто знает скажите. Срочно сейчас Зарание спасибо

Русский язык
Что такое вводные слова? И на какие вопросы они отвечают? Кто знает скажите. Срочно сейчас Зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Входящее в состав предложения, но не вступающее с его членами в синтаксическую связь. Как правило, выражает отношение говорящего к высказыванию, его оценку, даёт сведение об источнике сообщения или связи с контекстом.
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