Что означает фразеологизм слуга Мельпомены
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Что означает фразеологизм слуга Мельпомены
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слуга Мельпомены - это актер,так ка Мельпомена покровительница театра.Нашел в инете на первой строке.На здоровье:)
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