Легкий вопрос по геометрии. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 24 см. При каком значении высоты площадь треугольника наибольшая? а) 12 см б) 12√2 см в) 12√3 см г) 8√3 см У меня получилось 12√3, но не совс...
Геометрия
Легкий вопрос по геометрии. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 24 см. При каком значении высоты площадь треугольника наибольшая? а) 12 см б) 12√2 см в) 12√3 см г) 8√3 см У меня получилось 12√3, но не совсем уверен в ответе, поэтому хочу увидеть ваши мысли.
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