Поставьте в инфинитив глагол "отличается"

Русский язык
Поставьте в инфинитив глагол "отличается"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отличается - отличаться)))
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