Басня Крылова Змея,какая мораль????

Литература
Басня Крылова Змея,какая мораль????
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Гость:
Коль ты умней не будешь,То дерзость не всегда легко тебе пройдет…»
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