Басня Крылова Змея,какая мораль????
Литература
Басня Крылова Змея,какая мораль????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коль ты умней не будешь,То дерзость не всегда легко тебе пройдет…»
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова
Геометрия
Легкий вопрос по геометрии. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 24 см. При каком значении высоты площадь треугольника наибольшая?...
Математика
Из четырех монет одна фальшивая и отличается по весу от других имеющих одинаковый вес . Как выделить ее двумя взвешиваниямина весах с чашами без ги...
Русский язык