Постройте пожалуйста график функции Y=(x-2)•(x+4) Если можно всё подробно

Математика
Постройте пожалуйста график функции Y=(x-2)•(x+4) Если можно всё подробно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=(x-2)•(x+4), берем у=0  ⇒при х=2 и при х=-4 выполняется это условие отсюда две известные точки :  (-4;0) и (2;0); еще одну точку находим при х=0: y=x^2+2x-8  у=-8 третья точка:  (0;-8) строим график-параболу:
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