Постройте пожалуйста график функции Y=(x-2)•(x+4) Если можно всё подробно

Гость: Гость:

y=(x-2)•(x+4), берем у=0 ⇒при х=2 и при х=-4 выполняется это условие отсюда две известные точки : (-4;0) и (2;0); еще одну точку находим при х=0: y=x^2+2x-8 у=-8 третья точка: (0;-8) строим график-параболу: