Напишите пожалуйста краткое сообщение про христианский храм( кроме святой Софии)
История
Напишите пожалуйста краткое сообщение про христианский храм( кроме святой Софии)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Христианский храм То влияние, которое имела церковь в средневековье, кратко описать очень сложно, слишком обширна эта тема. Фактически, она вмешивалась во все сферы жизни человека и подчиняла своим правилам. В Средние века люди были крайне религиозными. В Бога верили все, без исключения. Жизнь была очень тяжелой, и человек не знал, что ждет его следующим днем. Защиту он мог попросить только у Бога через посредничество церкви. Изначально христианская религия была единой и для жителей Европы, и для народов Киевской Руси, Византии, Болгарии. Но конфликт, возникший между римскими папами и константинопольскими патриархами не утихал, а только разрастался, пока в 1054 год не произошел раскол прежде единой церкви на католическую и православную. Католическая церковь в средневековье, кратко говоря, была активным участником феодальных отношений. Было время, когда ей принадлежала треть земель в Европе. Она была самым крупным феодалом. Богатство церкви заключалось не только в земле. Все население должно было выплачивать в ее пользу десятину – десятую часть годового дохода.Кроме того, за все церковные обряды (крещение, отпевание) нужно было платить немалую сумму денег. В Средние века церковь строго следила за исполнением всех обрядов и за тем, чтобы ее влиянию не был нанесен урон. Несогласных с ее учением церковь жестоко преследовала и наказывала при помощи инквизиции, церковного суда. Существовала целая система наказаний. Человека, в том числе и правителя государства, могли отлучить от церкви или предать анафеме. Преследованиям не раз подвергались ученые, своими открытиями или теориями подрывавшие авторитет церкви. Несколько раз против своих врагов в той же Европе папы римские организовывали Крестовые походы. Во время одного из них был практически уничтожен Юг Франции. Вместе с тем, в Средние века именно церковь взяла на себя задачу сохранения трудов античных авторов. Она старательно собирала все рукописи, и в специальных мастерских при монастырях они переводились и переписывались. Кроме того, существовали церковные школы для детей. В то время абсолютной неграмотности священники и монахи являлись самым образованным слоем общества. Роль церкви в Средние века огромна. Она была носителем культуры, сохранила бесценные труды античности, дала толчок развитию архитектуры и других искусств, пыталась привить населению христианские правила поведения, выступала за сохранение института брака. Крестовые походы кратко
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