Представьте в виде дроби выражение 7k/18p - 4k/18p; a - b/2b - a/2b; - a-12b/27a + a+15b/27a
Алгебра
Представьте в виде дроби выражение 7k/18p - 4k/18p; a - b/2b - a/2b; - a-12b/27a + a+15b/27a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7k/18p - 4k/18p=(7k-4k)/18p=3k/18p=k/6p a - b/2b - a/2b=(2ab-b-a)/2b - a-12b/27a + a+15b/27a=(15b-2b)/27a=13b/27a
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