В Трёх шкафах 1710 книг, а во втором и третьем 1820 книг. Сколько книг в каждом шкафу?
Математика
В Трёх шкафах 1710 книг, а во втором и третьем 1820 книг. Сколько книг в каждом шкафу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2640-1710=930книг в третьем 2640-1820=820 книг в первом во втором-890 книг, то есть 2640-(930+820)=2640-1750=890
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