В Трёх шкафах 1710 книг, а во втором и третьем 1820 книг. Сколько книг в каждом шкафу?

Математика

В Трёх шкафах 1710 книг, а во втором и третьем 1820 книг. Сколько книг в каждом шкафу?

Автор: Гость