Расставить запятые. Сила запахов у разных растений различна и в большинстве случаев зависит от количества и состава эфирного масла. Изредка прорвавшийся сквозь тучи солнечный луч падал на отдельные березы и тогда они вспыхивали...
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Расставить запятые. Сила запахов у разных растений различна и в большинстве случаев зависит от количества и состава эфирного масла. Изредка прорвавшийся сквозь тучи солнечный луч падал на отдельные березы и тогда они вспыхивали одна за другой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила запахов у разных растений различна и в большинстве случаев зависит от количества и состава эфирного масла. Изредка прорвавшийся сквозь тучи солнечный луч падал на отдельные березы и тогда они вспыхивали одна за другой. Запятых нет.
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