Помогите В первых двух репликах обозначь обращения: 1.-Сова!Открывай!Пришёл медведь. Дверь открылась,и Сова выглянула наружу. -Здравствуй,Пух,-сказала она.-Какие новости? 2.Грустные и ужасные,-сказал Пух,-потому что Иа-Иа,...

Русский язык

Помогите В первых двух репликах обозначь обращения: 1.-Сова!Открывай!Пришёл медведь. Дверь открылась,и Сова выглянула наружу. -Здравствуй,Пух,-сказала она.-Какие новости? 2.Грустные и ужасные,-сказал Пух,-потому что Иа-Иа,мой старый друг,потерял свой хвост...Будь так добра,скажи мне,пожалуйста,как мне его найти? СРОЧНО!!!!!!!!!!!!ПОКА МАМА ДОМОЙ НЕ ПРИШЛА!!!!

Автор: Гость