Помогите В первых двух репликах обозначь обращения: 1.-Сова!Открывай!Пришёл медведь. Дверь открылась,и Сова выглянула наружу. -Здравствуй,Пух,-сказала она.-Какие новости? 2.Грустные и ужасные,-сказал Пух,-потому что Иа-Иа,...

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Помогите В первых двух репликах обозначь обращения: 1.-Сова!Открывай!Пришёл медведь. Дверь открылась,и Сова выглянула наружу. -Здравствуй,Пух,-сказала она.-Какие новости? 2.Грустные и ужасные,-сказал Пух,-потому что Иа-Иа,мой старый друг,потерял свой хвост...Будь так добра,скажи мне,пожалуйста,как мне его найти? СРОЧНО!!!!!!!!!!!!ПОКА МАМА ДОМОЙ НЕ ПРИШЛА!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сова! Открывай! 2)Будь так добра, скажи мне,пожалуйста, как мне его найти?
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