В магазине стройматериалов в 1 ящеке было 23 кг гвоздей а в другом 19 кг продали 15 кг ??возьдей сколько килограмов гвоздей осталось в 2 ящиках

Математика

В магазине стройматериалов в 1 ящеке было 23 кг гвоздей а в другом 19 кг продали 15 кг ??возьдей сколько килограмов гвоздей осталось в 2 ящиках

Автор: Гость