В магазине стройматериалов в 1 ящеке было 23 кг гвоздей а в другом 19 кг продали 15 кг ??возьдей сколько килограмов гвоздей осталось в 2 ящиках

Математика
В магазине стройматериалов в 1 ящеке было 23 кг гвоздей а в другом 19 кг продали 15 кг ??возьдей сколько килограмов гвоздей осталось в 2 ящиках
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 23+19=42 кг - в двух ящиках 2) 42-15=27 кг - осталось в двух ящиках ответ 27 кг
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