Прочитай текст.Сколько в нем предложений?Поднялась за рекой тёмная туча загромых??л гром процессе по макушкам деревьев вихрь закачилась деревья закружились над поляной листья упали первые капли дождя.В конце каждого предложения...
Русский язык
Прочитай текст.Сколько в нем предложений?Поднялась за рекой тёмная туча загромых??л гром процессе по макушкам деревьев вихрь закачилась деревья закружились над поляной листья упали первые капли дождя.В конце каждого предложения поставь точку.
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Гость:
Ну я думаю 5 предложений...
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