Прочитай текст.Сколько в нем предложений?Поднялась за рекой тёмная туча загромых??л гром процессе по макушкам деревьев вихрь закачилась деревья закружились над поляной листья упали первые капли дождя.В конце каждого предложения...

Русский язык

Прочитай текст.Сколько в нем предложений?Поднялась за рекой тёмная туча загромых??л гром процессе по макушкам деревьев вихрь закачилась деревья закружились над поляной листья упали первые капли дождя.В конце каждого предложения поставь точку.

Автор: Гость