Напишите пожалуйста любые деепричастия)

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Напишите пожалуйста любые деепричастия)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наевшись, смотря, глядя.Как то так.
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