Напишите, пожалуйста метафоры, эпитеты, сравнения в поэме "Полтава". Срочнооо!!!!!!!

Гость: Гость:

Эпитеты: тогда-то в жизни вдохновенный,раздался звучный глас,лик его ужасен,движения быстры,он прекрасен,могущ и радостен метафоры:его глаза сияют,он поле пожирал очами сравнения:он весь,как божия гроза;могущ и радостен,как бой