Напишите, пожалуйста метафоры, эпитеты, сравнения в поэме "Полтава". Срочнооо!!!!!!!

Литература
Напишите, пожалуйста метафоры, эпитеты, сравнения в поэме "Полтава". Срочнооо!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитеты: тогда-то в жизни вдохновенный,раздался звучный глас,лик его ужасен,движения быстры,он прекрасен,могущ и радостен метафоры:его глаза сияют,он поле пожирал очами сравнения:он весь,как божия гроза;могущ и радостен,как бой
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