Прохладой веет от реки синтаксический разбор предложения пожалуйста помогите
Математика
Прохладой веет от реки синтаксический разбор предложения пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прохладой веет от реки(повествовательное,невоскл,простое,двусостав,распростр,неосл) прохлада подлежащее веет сказуемое . прохлада- существ, веет глагол, от предлог, реки сущ!
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