Лодка и плот плывут по реке в одном направлении. плот плывет со скоростью 2,6 км в час лодка со скоростью 10 км в час Какое расстояние проплывет лодка С такой же собственной скоростью, плывя 3 часа против течения реки?
Математика
Лодка и плот плывут по реке в одном направлении. плот плывет со скоростью 2,6 км в час лодка со скоростью 10 км в час Какое расстояние проплывет лодка С такой же собственной скоростью, плывя 3 часа против течения реки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плот не имеет собственной скорости, его скорость равна скорости течения реки. Значит скорость течения реки = 2,6 км/ч. Лодка плавет по течению, значит ее скорость по течению равна= собственная скорость лодки+скорость течения реки. А собственная скорость равна = 10 - 2,6 = 7,4 км/ч Тогда скорость лодки против течения реки равна: 7,4 - 2,6 = 4,8 км/ч Расстояние, которое лодка проплавет против течения равно: 4,8 * 3 = 14,4 км Ответ: 14,4 км
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