Лодка и плот плывут по реке в одном направлении. плот плывет со скоростью 2,6 км в час лодка со скоростью 10 км в час Какое расстояние проплывет лодка С такой же собственной скоростью, плывя 3 часа против течения реки?

Математика

Лодка и плот плывут по реке в одном направлении. плот плывет со скоростью 2,6 км в час лодка со скоростью 10 км в час Какое расстояние проплывет лодка С такой же собственной скоростью, плывя 3 часа против течения реки?

Автор: Гость