Помогите заполнить табличку Культура Древнего Египта

История
Помогите заполнить табличку Культура Древнего Египта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 Память  4 Легенда  2  одно из 8 чудес света
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