На большом концерте выступили 6 певцов, чтецов в 2 раза больше, а танцоров на 5 человек больше чем танцоров. сколько всего человек выступили на концерте?
Математика
На большом концерте выступили 6 певцов, чтецов в 2 раза больше, а танцоров на 5 человек больше чем танцоров. сколько всего человек выступили на концерте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 певцов, чтецов 12 вы написали танцоров на 5 меньше чем танцоров. если без танцоров тогда 18 человек
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