На большом концерте выступили 6 певцов, чтецов в 2 раза больше, а танцоров на 5 человек больше чем танцоров. сколько всего человек выступили на концерте?

Математика

На большом концерте выступили 6 певцов, чтецов в 2 раза больше, а танцоров на 5 человек больше чем танцоров. сколько всего человек выступили на концерте?

Автор: Гость