Сочинение рассуждение Как вы понимаете выражение родить мечту?

Гость: Гость:

Один искатель родил мечту. Такую красивую и ладную, что несколько дней не мог оторваться от своего творения, а все вздыхал и радовался как ребенок. Он решил поделиться Мечтой с кем-то из друзей. Но каково было его удивление, когда все подняли его на смех, не желая разделить вдохновение. А Мечта не может долго оставаться тайной одного человека, потому что всегда рвется наружу: ей пространство для полета необходимо... Искатель пришел к мудрецу: – Что делать с Мечтой? – спросил он. – Мучает? – поинтересовался мудрец. – Очень! – признался искатель. – По ночам спать не дает? – Совсем! – Да, – согласился мудрец,– это тяжкое испытание родить Мечту... Но и благословительное радостной перспективой свершений. Однако важно правильно поделиться Мечтой с миром. Я тебе помогу! Найди в лесу высокое дерево, такое чтобы всегда мог его отыскать в дальнейшем, и зарой под ним Мечту... Обрадовался искатель мудрому совету, поблагодарил мудреца и помчался в лес. Отыскал он высоченное дерево, выкопал рядом с ним глубокую яму для надежности и, опустив на самое дно Мечту, засыпал тщательно землей... Прошло несколько лет. Однажды в этом лесу специалисты выбирали древесину для изготовления досок, из которых планировали делать музыкальные инструменты для королевского оркестра. И когда они исследовали дерево, под которым в свое время зарыл Мечту искатель, то были удивлены возможностями создания скрипки, рояля и виолончели безукоризненной полифонии звучания. ...Случайным образом на концерт знаменитого к тому времени оркестра, в составе которого блистали рояль, скрипка и виолончель изготовленные из того самого дерева, попал как–то бывший искатель. Он повзрослел и хотя не прекратил окончательно поиск, но многие разочарования притупили жажду. Вслушиваясь в музыку исполняемую оркестром, он внезапно вспомнил о своей красивой и ладной Мечте. Она проявилась так ярко и пронзительно трепетно, что слезы ручьем хлынули из глаз. Слезы радости, вдохновения, благости. – Что случилось? Вам нужна помощь? – прошептала необыкновенной красоты женщина, которая сидела рядом с ним. – Нет, спасибо! – взволнованно и несколько растерянно ответил искатель. Потом, когда у них родились три мальчика и девочка, любимой историей в семье был рассказ искателя о мечте, о мудреце, о дереве и о концерте, где Мечта реализовалась. Потому что не может быть Мечты без Любви и без Любимой. А если может, то какая же это Мечта... Так себе, небольшая мечташка... Которая никогда не подскажет путь и не сможет рассветить горизонт Любовью. Мудрец это знал и поэтому сам привел специалистов к дереву, пустившему в Мечту свои корни.