Выполнить действие (11целых 2/3-8целых 3/4)+(3целых 1/3+2целых 5/6)-4целых 7/12
Математика
Выполнить действие (11целых 2/3-8целых 3/4)+(3целых 1/3+2целых 5/6)-4целых 7/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(11 целых 9/24 - 8 целых 18/24) + ( 3 целых 8/24 + 2 целых 20/24) - 4 целых 14/24= ( 10 целых 33/24 - 8 целых 18/25)+( 3 целых 8/24+ 2 целых 20/24)- 4 целых= 2 целых 25/24+ 6 целых 28/24 - 4 целых 14/24= 3 целых 1/24 + 7 целых 4/24 - 4 целых 14/24= 10 целых 5/24- 4 целых 14/24= 9 целых 33/28 - 4 целых 14/24= 5 целых 19/24
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