Напишите пожалуйста , не очень сложный краткий текст . О игрушках которые были ра??ьше (например неволяшка , юла ,машинки , лошадь- качалка )

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Неваляшка-это простенькая пластмассовая кукла с шарообразным телом. Качнешь ее в сторону, а она упрямо возвращается в вертикальное положение. Оказывается, существуют уже, наверное, сотни модификаций неваляшек. С руками и ногами, умеющие совершать чудные танцевальные па. Есть неваляшки, которые можно уложить спать или, например, умеющие стоять на голове. И великое множество устройств, которые используют "принцип Ваньки-встаньки" в практических целях. Самая простейшая неваляшка устроена незамысловато. Полое округлое тело, в котором центр тяжести максимально опущен вниз. Таким образом, что при наклоне корпуса груз приподнимается и стремится вернуть куклу в вертикальное положение. Привлекает внимание эта игрушка тем, что повседневный опыт говорит нам о том, что такая конструкция должна вроде как падать при малейшем усилии. А она наоборот, упрямо вскакивает. Обычный шар имеет центр тяжести, равноудаленный от любой точки поверхности. Поэтому он обладает "безразличным равновесием" - как его не положи на плоскость, от так и будет лежать. Прикрути к нему "голову" - центр тяжести сместится вверх и будет игрушку опрокидывать. А вот полый шар со смещенным центром тяжести будет всегда стремиться развернуться грузом вниз, занимая устойчивое положение равновесия. Считается, что неваляшка пришел к нам из Японии. Там он имел круглую форму и назывался Дарума. Считалось, что такая кукла приносит удачу. Продавались или дарились Дарумы с незакрашенными глазами. Загадывая желание, японец закрашивал один глаз куклы, а когда оно исполнялось - закрашивался второй. Наш Ванька обрел голову и появился на ярмарках в начале 19 века.