На з га землі посіяли 500кг пшениці. скільки кілограмів зерна потрібно щоб засіяти 300 га землі.

Математика

На з га землі посіяли 500кг пшениці. скільки кілограмів зерна потрібно щоб засіяти 300 га землі.

Автор: Гость