На з га землі посіяли 500кг пшениці. скільки кілограмів зерна потрібно щоб засіяти 300 га землі.

Математика
На з га землі посіяли 500кг пшениці. скільки кілограмів зерна потрібно щоб засіяти 300 га землі.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 га = 500 кг  300 га = х  3 га * х  = 500 кг * 300 га  3 га * х  = 150 000   х  = 50000 кг пшеницы 
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