На з га землі посіяли 500кг пшениці. скільки кілограмів зерна потрібно щоб засіяти 300 га землі.
Математика
На з га землі посіяли 500кг пшениці. скільки кілограмів зерна потрібно щоб засіяти 300 га землі.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 га = 500 кг 300 га = х 3 га * х = 500 кг * 300 га 3 га * х = 150 000 х = 50000 кг пшеницы
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