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Назвать икону рока и икону попа.Пожалуйста помогите!!
Музыка
Назвать икону рока и икону попа.Пожалуйста помогите!!
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Гость:
Я думаю что это Платон Беседин
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