К общегосударственным налогам и сборам относится: а) налог с рекламы б) сбор с владельцев собак в) рыночный сбор г) плата за землю

Право

К общегосударственным налогам и сборам относится: а) налог с рекламы б) сбор с владельцев собак в) рыночный сбор г) плата за землю

Автор: Гость