К общегосударственным налогам и сборам относится: а) налог с рекламы б) сбор с владельцев собак в) рыночный сбор г) плата за землю

Право
К общегосударственным налогам и сборам относится: а) налог с рекламы б) сбор с владельцев собак в) рыночный сбор г) плата за землю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К общегосударственным налогам и сборам относятся плата за землю.
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