Какой смысл вкладывается в понятие субкультура? Приведите пример субкультур.

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Субкультура - это культура определённых социальных групп, объединившихся по профессиональным, территориальным, религиозным признакам . Например - староверы, мормоны . Субкультура, которая находится в состоянии открытого конфликта, явной конфронтации по отношению к господствующей культуре, называется контркультурой. Термин контркультура ввёл американец Т, Роззак для характеристики молодёжных движений Запада в 60 х годах 20 века. Тогда представителями контркультуры были хиппи, затем - панки, сейчас как пример - ЭМО, готы и т д