Спиши предложение. выполни фонетический анализ слова орешки.

Гость: Гость:

Орешки - а р (запятая наверху ) Э ш к и О - а глас ударн Р - р (запятая наверху ) согл мягк пар звон непарн Е -Э глас безударный Ш-ш согл глух пар тв непарн К -к согл мягк парн глух парн И - и глас безударн