Спиши предложение. выполни фонетический анализ слова орешки.
Русский язык
Спиши предложение. выполни фонетический анализ слова орешки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орешки - а р (запятая наверху ) Э ш к и О - а глас ударн Р - р (запятая наверху ) согл мягк пар звон непарн Е -Э глас безударный Ш-ш согл глух пар тв непарн К -к согл мягк парн глух парн И - и глас безударн
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